توضيح من شركة الكهرباء بغزة بشأن جدول التوزيع

أكدت شركة توزيع الكهرباء اليوم الاثنين، ان جميع الاخبار والمعلومات التي يتم تداولها بخصوص الكهرباء والجداول وما إلى ذلك من أمور إذا لم تكن صادرة عن شركة توزيع الكهرباء من خلال مواقعها الإلكترونية الرسمية فهي أخبار غير صحيحة هدفها مشبوه.

وتأتي تأكيدات شركة التوزيع بعد تداول الانباء منذ صباح اليوم عن بدء العمل بجدول الـ8 ساعات وصل مقابل 8 ساعات فصل.

وقالت الشركة خلال بيان لها انه وبخصوص جدول الكهرباء فإن شركة توزيع الكهرباء تجتهد من أجل استثمار أي كمية كهرباء وتقوم بتوزيعها على المواطنين وهو ما لمسه ويلمسه الجميع خلال هذه الأيام من تحسن طفيف على الجدول رغم توقف المحطة وتعطل الخطوط المصرية.

وقال الشركة ان أي زيادة في عدد ساعات وصل الكهرباء هي نتاج اعتدال الطقس وإدارة حكيمة للكميات الضئيلة التي تتوفر لدينا، وعليه فإن شركة توزيع الكهرباء ليس لها علاقة بما يتم تداوله على الإعلام بخصوص الجداول، وهي تؤكد بأن الجدول الرسمي المعتمد هو المتضمن لنشرة الكهرباء اليومية التي تصدرها الشركة وتعممها على وسائل الاعلام والتحسن هو عبارة عن زيادات يتم ضخها للمناطق عندما تتوفر الإمكانية لذلك.

وهابت الشركة بوسائل الإعلام وبالصحفيين وبالمواطنين توخي الحذر عند نقل أي معلومات بالخصوص وضرورة أخذها من مصادرها.