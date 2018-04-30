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أبو مرزوق: ما يجري في رام الله تزييف للحقيقة

  • فلسطين اليوم - غزة - متابعة
  • 09:48 - 30 ابريل 2018
أبو مرزوق أبو مرزوق
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أكد موسى أبو مرزوق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الاثنين، أن ما سيجري في رام الله، تزييف للحقيقة، في إشارة إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني.

وقال أبو مرزوق في تغريدة له على تويتر:"كيف تكون هناك منظمة ممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وليس فيها الجهاد والشعبية وحماس وعدد كبير من أبناء وفصائل الشعب الفلسطيني، وهل هي منظمة تحرير كما كانت وقد اعترفت بالكيان الصهيوني، ومزقت ميثاقها الذي تحدث عن تحرير فلسطين والعودة.

وينعقد المجلس الوطني اليوم وسط مقاطعة كل من حركة الجهاد الإسلامي وحماس والجبهة الشعبية.

 

 

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