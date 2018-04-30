القدس: وقفة في مقبرة "باب الرحمة" للتصدي لانتهاكات الاحتلال

وجهت عائلات وعشائر ووجهاء بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى المبارك دعوات للمشاركة في وقفة، سيتم تنظيمها في وقت لاحق من صباح اليوم الاثنين، عند مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة لجدار المسجد الأقصى المبارك، للتصدي لأعمال نبش وتدنيس المقبرة".

وكانت طواقم تابعة لسلطات الاحتلال، اقتحمت المقبرة يوم أمس بحراسة مشددة، وشرعت بنبش وحفر قبور موتى، لوضع أسلاك شائكة على جزء مهم من المقبرة، كان الاحتلال وضع يده عليه، لإقامة ما يسمى بـ"الحديقة الوطنية" على رفات الموتى، علماً أن المقبرة تاريخية ودُفن فيها علماء ووجهاء فضلاً عن عدد من الصحابة أبرزهم عبادة بن الصامت وشداد بن أوس.