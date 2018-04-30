مواجهات واعتقالات في الضفة طالت 17 مواطناً

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر الاثنين، حملة دهم واعتقال في مناطق مختلفة من الضفة المحتلة، طالت أكثر من 17 شاباً.

ففي نابلس اعتقل الاحتلال كل من أيمن ربحي حنيني، معتصم سالم، نصر حمدان، جعفر جاغوب، ناصر فوزي أبو خليل.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم قبل أن يعتقل الجنود علي سميح مسالمة، محمود هماش، بلال محمود الوحش، بينما اعتقلت الشقيقين محمد مصطفى رضوان وأحمد مصطفى رضوان من قلقلية ومحمد لطفي ملايشة من جنين.

كما اعتقل الاحتلال في الخليل وجدي عاطف العواودة، أحمد عبد الجليل الشحاتيت، أكرم عبد العزيز الزبدي، هيثم النتشة، فيما اعتقل عايد مرار ونجله أحمد عايد مرار من رام الله.

واندلعت مواجهات عنيفة في بلدة جبع بجنين، أدت لإعطاب آلية عسكرية؛ وصادر الجنود جرافة خلال الاقتحام، وفتشوا منازل أسرى محررين منهم أحمد ملايشة ومصعب غنام