طقس فلسطين: ارتفاع متتالي على درجات الحرارة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف حاراً نسبياً إلى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئيا ودافئة في معظم المناطق، وتكون والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غدا الثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم حاراً وجافا ومغبرا أحيانا، ودرجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى غائم وحاراً وجافاً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الخميس المقبل يكون الجو غائماً جزئياً وحاراً وجافاً ومغبرا أحيانا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.