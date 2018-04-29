فوائد اللوز الغذائية والصحية

يحتوي اللوز على مستويات عالية من الألياف وفيتامين E والبروتينات ومكونات أخرى تجعله أحد أكثر معززات الطاقة الطبيعية غذاءً.

لذا، بينما يبدو محتواه من الدهون مثيراً للقلق، إلّا أنّ هذا النوع من الدهون ممتاز للقلب. فاللوز غني بالبروتينات النباتية، والمعادن، والفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والمواد الكيميائية النباتية.

الفوائد الغذائية لكوب من اللوز المقطّع 533 سعرة حرارية 46 غراماً من الدهون الكلية 3.5 غرامات من الدهون المشبعة 29 غراماً أحماضاً دهنية أحادية غير مشبعة 11.2 غراماً من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة 20 غراماً من الكربوهيدرات 12 غراماً من الألياف الغذائية 19 غراماً من البروتين 247 مليغراماً من الكالسيوم 3.41 مليغرامات من الحديد 2.8 مليغرامان من الزنك 248 مليغراماً من المغنيسيوم 15 مليغراماً من الفوسفور 167 مليغراماً من البوتاسيوم 23.58 مليغراماً من الفيتامين E 50 مليغراماً من الكولين أما فوائد اللوز الصحية، فهي:

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم تحسين الذاكرة