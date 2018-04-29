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اسباب تقرحات الفم واللسان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:43 - 29 ابريل 2018
اسنان الاطفال اسنان الاطفال
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اسباب تقرحات الفم واللسان من المهم التعرف عليها، لأنها من الأعراض المرضية التي يمكن أن تتطور وتسبب عدد من المضاعفات التي تؤثر على صحة الجهاز الهضمي خاصة وصحة الجسم بشكل عام.

اسباب تقرحات الفم واللسان:

التغذية السيئة ونقص الفيتامينات و المعادن.

 قلة نظافة الفم.

الإصابات في الفم.

 تناول الاطعمة والمشروبات الساخنة.

 كثرة تناول الأطعمة الحريفة و البهارات.

التوتر و الإجهاد.

الإلتهابات و الفيروسات.

 تقرحات الفم من أعراض اضطرابات الهضم.

أمراض الكبد و الكلى و القولون تسبب تقرحات في الفم.

أمراض الدم تسبب تقرحات اللسان.

 أمراض السرطان.

 داء السكري.

مرض السل.

ضعف مناعة الجسم.

مرض الهربس.

 التدخين و المشروبات الضارة.

الضغوطات النفسية.

اسباب تقرحات الفم واللسان

 

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