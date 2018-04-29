الاحتلال: 3 شهداء واعتقال آخر في حادثي تسلل جنوب القطاع

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين في حادثين منفصلين عقب إطلاق النار عليهم لدى محاولتهما التسلل للأراضي المحتلة.

وقال الناطق : "هناك حدثين منفصلين عبارة عن محاولات تسلل في جنوب القطاع، في الحدث الأول قتل فلسطيني واعتقل الآخر وفي الحادث الثاني قتل الفلسطينيان.

وبحسب الناطق باسم الاحتلال، فإن قوات الاحتلال "تمكنت من رصدت الشابين لدى محاولتهما التسلل من حدود جنوب القطاع، وفتحت النار تجاههما فقتلت أحدهما واعتقلت الآخر".

وأشار إلى أنه تم نقل المعتقل للتحقيق معه.

من جانبها لم تذكر وزارة الصحة الفلسطينية أنه وصلها أي شهداء، أو أُبلغت بشيء بهذا الخصوص.