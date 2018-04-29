ترامب لدول المنطقة: "سنجعلكم تنفقون وتنفقون"

كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصفه لدول في الشرق الأوسط بأنها من الغنى بحيث تجهل حتى ما تصنعه بأموالها، مجددا عزمه على أن تدفع تلك الدول "ما عليها".

وقال ترمب في خطاب ألقاه أمام أنصاره في ولاية ميشيغان إن بلاده أنفقت سبعة تريليونات دولار في الشرق الأوسط "هدرا ولم تجن منها شيئا".

وأضاف أنه طلب من دول المنطقة أن تدفع ما عليها، وقال "سنجعلهم ينفقون وينفقون"، مشيرا إلى أنهم يتقلبون في المال بحيث يحتارون في كيفية إنفاقه.

وكان ترمب قال في تصريحات سابقة إن بعض الدول في الشرق الأوسط "لن تصمد أسبوعا دون الحماية الأميركية".

وقال -في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الأسبوع الماضي- إنه يريد من هذه الدول -التي لم يسمها- ضخ الأموال والجنود لدعم الجهود الأميركية في سوريا.