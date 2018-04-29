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دراسة: الثوم يقلل خطر أمراض السرطان والقلب

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:58 - 29 ابريل 2018
الثوم الثوم
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توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الثوم يمكن أن يقلل خطر بعض أنواع السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعة نوتنغهام في إنجلترا، ونشرت في دورية "تريند إن فاروكوليجيكال ساينسيز".

ويمكن للطريقة التي يتم إعداد الثوم بها أن يكون لها تأثير إيجابي على فوائده، ولكن لم يتمكن العلماء من تحديد طريقة التحضير الأكثر فعالية.

وينتج الثوم مجموعة متنوعة من مركبات الكبريت، ووفقا للباحثين يمكن أن تؤثر هذه المركبات الكبريتية على جزيئات في جسم الإنسان، التي يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الاتصالات الخلوية والحفاظ على التوازن في الجسم.

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