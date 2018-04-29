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بيت لحم: الضابطة الجمركية تضبط ألعاب نارية ممنوعة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:55 - 29 ابريل 2018
تعبيرية تعبيرية
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ضبطت طواقم الضابطة الجمركية خلال كمين محكم 180 علبة ألعاب نارية ومفرقعات خطرة ممنوعة من التداول في الأسواق الفلسطينية.

وأفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الضابطة الجمركية، بأنه من خلال معلومة استخبارية مفادها وجود ألعاب نارية داخل مركبة قادمة من محافظة الخليل، وبالمتابعة والتحري تم ضبط المركبة من خلال كمين محكم، وتم التحفظ على المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأهابت الضابطة الجمركية بالمواطنين عدم التعامل مع مثل هذه الألعاب التي تشكل خطورة على حياتهم، والتبليغ عنها من خلال الرقم المجاني 132.

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