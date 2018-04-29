جلس للامتحان مع زملائه البشر.. أول روبوت بشهادة طب

شياو، هو أول روبوت يجتاز اختبار للحصول على شهادة الطب في الصين، وحصل شياو في الاختبار على 465 نقطة، متجاوزا معدل القبول بـ96 نقطة.

وأجرى شياو الامتحان مع طلاب جامعة تشينغوا الصينية، لكن في غرفة منفردة.

وقال نائب رئيس جامعة "تشينغوا" وو جي إن بعض الأسئلة التي وجهت للروبوت كانت عبارة عن تحليل حالات، حيث يتم منحه بعض الظروف الأساسية للمرضى والأعراض التي تظهر عليهم، ثم يطلب منه تشخيص المرض ومعرفة العلاج الذي يجب استخدامه.

وبدأ القائمون على الروبوت تحضيره للامتحان في يونيو/حزيران 2016، وأمدوه بعشرات الكتب الطبية وبأطباء يشرحون له، وتخطى الامتحان أواخر عام 2017، وذلك وفقا لتقرير عرضته شبكة رصد الإخبارية اليوم الأحد.

وحاليا، يستطيع الروبوت تقديم المشورة للأطباء.

وشياو من تصميم شركة "آي فلاي تيك" (iFlytek Co Ltd)، وهي شركة صينية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال دو لان، نائب رئيس الشركة، إن معدل دقة تشخيص مرض السل من قبل الروبوت هو 94.9% ، في حين أن معدل الأطباء البشريين يبلغ 70% فقط".

ويمكن للإنسان الآلي الذي يتمتع بالذكاء الاصطناعي أن يجمع معلومات المريض ويحللها تلقائيًا، ويقوم بالتشخيص الأولي، وتقول الشركة إنه سيتم استخدامه لمساعدة الأطباء لتحسين كفاءة العلاج مستقبلا.

ويأمل الباحثون والمصممون في مجال الذكاء الاصطناعي للاستخدامات الطبية أن تتمكن الروبوتات من مساعدة الأطباء في تحليل الأشعة المقطعية وتحسين دقة تشخيص السرطان في المراحل المبكرة، واقتراح النظام العلاجي.