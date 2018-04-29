الحكومة تدعو حماس للالتزام بخطة "عباس" لتجنيب غزة المزيد من الويلات

دعا مجلس الوزراء، حركة "حماس" بالعدول عن مواقفها الرافضة للوحدة، وإنهاء الانقسام، والعودة للوحدة الوطنية، والالتزام بخطة رئيس السلطة محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة، لكافة المهمات والصلاحيات في قطاع غزة.

وطالبت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية في رام الله اليوم الأحد برئاسة رامي الحمد الله، حركة "حماس"، بتجنيب شعبنا في قطاع غزة المزيد من ويلات الانقسام المرير، لنتمكن من إدارة شؤون ومصالح أهلنا ونجدتهم، وإكساب قضيتنا الوطنية المزيد من المنعة والصلابة والقدرة على مجابهة التحديات.

واستدركت: "وحتى نتمكن موحدين من إنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في إنهاء الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وتجسيد سيادة دولتنا الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.".