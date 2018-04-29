مع اقتراب فصل الصيف.. البلدية تدعو المواطنين لترشيد استهلاك المياه بغزة

دعت بلدية غزة المواطنين في المدينة لضرورة ترشيد استهلاك المياه وتركيب خزانات مياه أرضية لمنع نقص المياه في البيوت ولتجاوز مشكلة الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي لاسيما في فصل الصيف الذي يزداد فيه استهلاك المياه .

وأكدت البلدية في بيان صحافي اليوم الأحد، أن مشكلة الانقطاع المتكرر والطويل للكهرباء تؤثر بشكل كبير على مرافق البلدية لاسيما قطاع الآبار والمياه.

وأوضحت أنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق توافق بين جدولي توزيع المياه والكهرباء ولكن هناك صعوبة في ذلك بسبب أن جدول الكهرباء حالياً دائم التغير وغير ثابت.

ودعت للمحافظة على محابس وشبكات المياه في الشوارع وعدم العبث بها وتفقد عوامات المياه في الخزانات المنزلية والتأكد من صحة عملها وعدم وجود تسريب للمياه.

وأهابت البلدية بالمواطنين بضرورة إتباع إرشادات المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها وعدم استخدامها في رش الشوارع وغسيل السيارات بشكل خاطئ، وتقنين استخدامها في الأعمال المنزلية.

وأوضحت أنها تبذل جهودا كبيرة لاستمرار توفير المياه للمواطنين وتشغيل الآبار في المدينة وتحديث شبكات المياه وتنفيذ مشاريع في قطاع المياه.

وبينت أنها نفذت العديد من المشاريع الكبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في مجال تطوير شبكات المياه في المدينة وإنشاء خزانات للمياه وحفر آبار جديدة للمياه والتعاون مع مؤسسات محلية ودولية لتنفيذ مشاريع لتحلية مياه البحر وحل مشكلة ملوحة المياه .

وكانت بلدية غزة وكافة بلديات قطاع غزة قد أعلنت حالة الطوارئ وتقليص الخدمات بسبب اشتداد الحصار وتوقف غالبية المنح والمساعدات والمشاريع المقدمة للبلديات وحذرت من أن استمرار الأزمة قد يؤدي لتوقف الخدمات الأساسية بشكل كبير ويفاقم الأوضاع الصحية والبيئية .