نتنياهو يؤكد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال أيام

قال رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس سيحدث خلال عدة أيام.

وأكد نتنياهو الذي سيلتقي وزير الخارجية الأمريكية الجديد مايك بومبيو اليوم الأحد وأن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية أقوى اليوم من أي وقت مضى، خصوصًا بعد قرار الرئيس "ترمب" بنقل السفارة الأمريكية إلى "القدس".

وأوضح نتنياهو في كلمته في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومة الاحتلال أن هناك دول أخرى ستنضم إلى هذا الحراك.

وأشار إلى أنه سيبحث مع بومبيو التطورات الإقليمية وما وصفه بـ"العدوان الإيراني" المتزايد والاتفاقية النووية التي أبرمت مع إيران، مضيفًا "‏زيارته إلى هنا في إطار زيارته الأولى كوزير خارجية تحمل أهمية خاصة وهو صديق حقيقي لإسرائيلي".

هذا وسيعقد نتنياهو وبومبيو مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، كما سيلتقي بعدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، وسيتوجه إلى تل أبيب للقاء السفير الأمريكي دافيد فريدمان وعدد من العاملين في السفارة الأمريكية، قبل مغادرته مطار "بن غوريون" متوجهًا إلى العاصمة الأردنية عمان.