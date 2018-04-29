مجموعة الاتصالات تعلن النتائج المالية الموحدة للربع الاول للعام   2018 

أظهرت النتائج المالية المرحلية الموحدة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية للربع الأول من العام 2018 أرتفاعاً بصافي الأرباح بنسبة وصلت الى% 17.8 حيث وصل صافي الربح الى مبلغ 21.2 مليون دينار أردني بالمقارنة مع 18.0 مليون دينار أردني في الربع الأول من العام السابق.

وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس الادارة السيد صبيح المصري عن اعتزازه بالإنجازات التي حصدتها المجموعة على مدار أكثر من عشرين عام في الاستثمار وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك انعكس على روح الانسجام التي سادت خلال أعمال اجتماع الهيئة العامة للمجموعة ومدى الثقة التي يتمتع بها مجلس الادارة والادارة التنفيذية من قبل السادة المساهمين، وارتياحهم الكبير من الخبرات الكبيرة في مجال التنمية الاقتصادية والاستثمار التي تتمتع بها طواقم المجموعة على مختلف أصعدتها، حيث أقرت الهيئة العامة خلال أعمال اجتماعها العادي الحادي والعشرين توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2017 بنسبة 40% من القيمة الأسمية للسهم، أي ما يعادل 0.40 دينار أردني للسهم الواحد.

وأضاف المصري أن هذا الاجتماع السنوي انما يشكل خارطة طريق لمجلس الادارة، ويعطيهم القوة اللازمة، ويلقي بظلاله الكبيرة على سهم المجموعة وقوته السوقية، خاصة واننا نعيش وسط ظروف إستثمارية متقلبة، مشددا في هذا الإطار على أن عام 2017، كان حافلا بالمحطات المهمة على صعيد قطاع الاتصالات الفلسطينية، حيث تمكنا، ولو متأخرين بسبب الاحتلال الإسرائيلي، من مواكبة قطاع الاتصالات العالمي، وتحقيق انتصارا آخر للاقتصاد الفلسطيني تمثل بتشغيل الجيل الثالث على شبكتنا الفلسطينية، آملين أن نستطيع تشغيل الخدمة ايضا في قطاع غزة الحبيب .

وفي هذا السياق قال السيد عمار العكر الرئيس التنفيذي للمجموعة إن تشغيل خدمة الجيل الثالث، لاقت إقبالاً كبيرا في السوق الفلسطينية، مشددا على أن ادارة المجموعة وبتعليمات مجلس الادارة تسعى دوما إلى الدخول لفرص استثمارية جديدة وخوضها في سبيل زيادة أوجه الدخل والحفاظ على المركز القوي لسهم المجموعة.

وتابع العكر قائلاً "إن المجموعة وهي تدشن كلَ أنجازٍ فلسطينيٍ فهي تعبد طريق النجاح والتميز لكل الشعب الفلسطيني خاصة الكفاءات الشابة، لأنها تعزز قوة السوق الفلسطيني وتخلق المزيد من فرص العمل والحد من البطالة، إلى جانب تكريس ثقتنا بأنفسنا وأننا قادرون على التمييز والابداع".

كما وهنأ العكر البنك العربي بمناسبة فوزه بالقضية المرفوعة ضده أمام المحاكم الأمريكية، مشيداً بدور البنك العربي كمؤسسة اقتصادية ناجحة لها دور كبير في رفع الاقتصاد في المنطقة.