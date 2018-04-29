جيش الاحتلال يفرج عن مواطنة لبنانية بعد اختطافها

أفرج جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الأحد، عن المواطنة اللبنانية نهاد دلي بحيث تسلمتها عناصر من مخابرات الجيش اللبناني عبر قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان "يونيفيل" في محور بركة النقار بالشمال الشرقي لمزارع شبعا المحتلة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد خطف دلي أمس السبت، من محور الشحل شرقي بلدة شبعا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية لوكالة أنباء (شينخوا) الإفراج عن دلي وانها سلمت عبر "يونيفيل" إلى مخابرات الجيش اللبناني وقد نقلت دلي إلى أحد مراكز مخابرات الجيش في القطاع الشرقي للتحقيق معها حول ظروف اعتقالها.