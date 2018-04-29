مواقع التواصل تصدح بـ #مجلس_غير_وطني

شكَّل قرار عقد المجلس الوطني الفلسطيني بمقر الرئاسة في مدينة رام الله حالة من الغضب الكبير، انعكس صداها على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع معارضة أغلبية الفصائل الفلسطينية للقرار.

وتصدر وسم #المجلس_الوطني قائمة الأوسمة الأكثر انتشاراً في فلسطين على موقع التغريدات المصغرة "تويتر"، قبل يوم من انعقاد المجلس.

وإضافة لمقاطعة أكبر الفصائل الفلسطينية (حماس، الجهاد، الجبهة الشعبية) للمجلس الوطني، فإن أكثر من مئة عضو في المجلس طالبوا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بتأجيل عقد جلسة المجلس المقررة الاثنين، حتى تحقيق الوحدة الفلسطينية.

وكانت حركة "فتح" التي تقود السلطة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق ترشيح كل من الرئيس محمود عباس، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، ورئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد لعضوية اللجنة التنفيذية.

ومن المتوقع أن يتم خلال هذه الجلسة في حال انعقادها انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

من جهته أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، أن قرار عقد المجلس الوطني في رام الله خارج عن الاجماع الوطني، واصفاً جلسة المجلس الوطني بغير القانونية وغير ملزمة لشعبنا الفلسطيني، مطالباً بملاحقة السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس قضائياً أنهم تسببوا بتعميق الانقسام.

وفي ذات السياق قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب،"عندما نرتب البيت الفلسطيني يُعقد المجلس الوطني التوحيدي الذي يعبر عن الكل الفلسطيني وعن كل قواه الفاعلة لشعبنا حينها نستطيع أن نوحد شعبنا وأن نقف صفا واحدا في مواجهة العدو وهذا العدو الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويعمل على فرض وقائع على حساب الحق الفلسطيني".

ورأى أغلبية المغردين على مواقع التواصل أن المجلس الوطني لا يعبر عن جميع الفلسطينيين في ظل مقاطعة أطياف كبيرة للجلسة، كما استخدم المغردون وسم #مش_وطني للتعبير عن رفضهم لعقد المجلس.

3.إنّ أيّ حراك تقوده #السلطة_الفلسطينية اليوم يلغي هذه الحقائق؛سواء عبر عقد اجتماع #المجلس_الوطني أو غيره،ما هو إلاّ قفزة في الهواء وتغريد خارج الإجماع الوطني،لن يجني أصحابُها سوى المزيد من الضياع والتيه وتمزيق الصف الوطني،تماماً كحصادهم من مسيرة التفاوض العبثي! — عزت الرشق- فلسطين (@izzat_risheq) ٢٧ أبريل ٢٠١٨

#المجلس_الوطني ليس له من إسمه نصيب ، باطل . — 'HeBa' (@PalestineHeba) ٢٨ أبريل ٢٠١٨