طائرة ورقية تتسبب بحريق كبير في مستوطنات غلاف غزة

اندلعت النيران في حقول قمح في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، اليوم الأحد، نتيجة سقوط طائرة ورقية اطلقت من القطاع وعليها زجاجة حارقة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أنه لم تسجل أي إصابات في الحريق، إلا أن النيران التهمت عشرات الدونمات من القمح.

ويقوم شبان فلسطينيون بشكل شبه يومي بإطلاق طائرات ورقية مثبت فيها عبوات حارقة، باتجاه أراضينا المحتلة شرقي القطاع، وكبدت تلك الطائرات التي يتم صنعها بأدوات بسيطة الاحتلال خسائر باهظة.

وتنظر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخطورة لتكرار هذه الحالات، ويخشى من استمرار إطلاقها، كما يعكس ذلك تصريحات مسؤولين لديه.

وتعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع للتشويش على قناصة الاحتلال الذين يقمعون المشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من آذار/مارس الماضي.