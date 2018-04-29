ثلاث شركات مدرجة تفصح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام 2018

أفصحت مجموعة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية المرحلية غير المدققة للربع الأول للعام 2018، وذلك عملاً بأحكام نظام الإفصاح الساري، وكانت على النحو التالي:

بنك القدس

وتشير بيانات الشركة كما في 31\03\2018 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 2,257,496 دولار أمريكي، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 3,941,039 دولار أمريكي للفترة نفسها من العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 42.72%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 1,073,543,344 دولار أمريكي بعد أن كان 1,075,629,534 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 0.19%. وبلغ مجموع المطلوبات 968,221,469 دولار أمريكي بعد أن كان 972,898,860 دولار أمريكي نهاية العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 0.48%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 105,321,875 دولار أمريكي بعد أن كان 102,730,674 دولار أمريكي في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 2.52%.

مصنع الشرق للإلكترود

وتشير بيانات الشركة كما في 31\03\2018 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 34,652 دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 12,568 دينار أردني للفترة نفسها من العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 175.72%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 3,340,477 دينار أردني بعد أن كان 3,285,500 دينار أردني في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 1.67%. وبلغ مجموع المطلوبات 343,446 دينار أردني بعد أن كان 311,197 دينار أردني نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 10.36%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 2,997,031 دينار أردني بعد أن كان 2,974,303 دينار أردني في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 0.76%.

بيت جالا لصناعة الأدوية

وتشير بيانات الشركة كما في 31\03\2018 إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغت 82,599 دينار أردني، مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 88,949 دينار أردني للفترة نفسها من العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 7.14%. أمّا مجموع الموجودات فقد بلغ 17,127,252 دينار أردني بعد أن كان 16,892,768 دينار أردني في نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 1.39%. وبلغ مجموع المطلوبات 4,832,840 دينار أردني بعد أن كان 4,503,658 دينار أردني نهاية العام 2017 بإرتفاع بلغت نسبته 7.30%. أما مجموع حقوق الملكية فقد بلغ 12,294,412 دينار أردني بعد أن كان 12,389,110 دينار أردني في نهاية العام 2017 بانخفاض بلغت نسبته 0.76%.