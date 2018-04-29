‏الخضري: يجب التقدم تجاه وحدة الصف وتمتين الجبهة الداخلية رغم الواقع الصعب

أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أنه برغم الواقع الفلسطيني الصعب واتساع مساحات الخلاف، إلا أن المطلوب من حركتي فتح وحماس والفصائل التقدم تجاه وحدة الصف وتمتين الجبهة الداخلية.

ودعا الخضري في تصريح صحفي، "كل مخلص وغيور على الوطن والمشروع الوطني، تحديد المسار من جديد باتجاه الوحدة والمصالحة، ليس تجاه خطوات من شأنها مزيد من حالة التمزق الداخلي الذي لا بجلب سوى مزيد من الويلات".

وقال "في ظل ما يدور اليوم على ساحتنا الفلسطينية واتساع مساحات الاختلاف وانعكاساته الخطيرة على الحياة اليومية، والمشروع الوطني، فإنه لا رابح في هذه المعادلة المخيبة لآمال شعبنا، والسبيل الوحيد، إنجاز الوحدة الوطنية عبر شراكة في تحمل المسؤولية، وتعزيز الصمود ومواجهة التحديات".

وأشار الخضري إلى ضرورة استمرار إعلاء صوت الوحدة الوطنية والشراكة، وتفعيل كافة الطاقات، لأن هذا هو الطريق الصحيح.

وقال " القدس تهود علنا، ونقل السفارة الامريكية للقدس واعتبارها عاصمة لدولة الاحتلال، خلال أيام في تطور خطير يمس جوهر القضية الفلسطينية، ويفرض وقائع على الأرض، تحتاج الوحدة الوطنية الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحرار العالم لمواجهتها".

وأضاف " كيف يمكن مواجهة هذا التطور الخطير بمزيد من الانقسام والفُرقة، ما يضعف الجميع في إمكانية مواجهة هده المخاطر المحدقة".

وتابع يقول " غزة التي تتعرض لأبشع حصار إسرائيلي يمتد على مدى اثني عشر عاما، وتعرضت لثلاثة حروب، وتعيش الآن في شبه انهيار للأوضاع الانسانية والاقتصادية والخدماتية، تحتاج لتضافر كافة الجهود لمواجهة هذا الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني، لكن الانقسام يزيد من واقع المعاناة، ويدخل على حياة المواطنين أزمات جديدة، ما خطر ببال أحد يوما حدوثها، وتمثلت بأزمة الرواتب والكهرباء والمياه وتوفر الدواء وكل الخدمات الاساسية".

وشدد على أنه المطلوب سرعة كبيرة في إنقاذ واقع غزة، أولاً بما هو في أيدينا، وبوحدتنا نواجه حصار الاحتلال ومخططاته.

وأشار إلى أن الضفة الغربية التي تعيش الاستهداف اليومي من المستوطنين وجيش الاحتلال، وسلب الأراضي وهدم المنازل، ومزيد من التوسع الاستيطاني، وعزل المدن والقرى والمخيمات، بمزيد من الإجراءات، وجدار الفصل العنصري، واستمرار الاعتقالات اليومية حتى للأطفال والنساء، ما يستلزم وحدة وشراكة وتفعيل لكافة الطاقات".