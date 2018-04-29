لبنان: تحالف القوى الفلسطينية يطالب بتأجيل جلسة الوطني

عقدت قيادة تحالف القوى الفلسطينية في لبنان اجتماعاً، أمس السبت، وتوقفت عند الدعوة إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله وبشكله الحالي، بعيداً عن الاجماع الفلسطيني وبالرغم من معارضة معظم مكوّنات شعبنا الفلسطيني بما فيها أعضاء من المجلس نفسه، وأكدت على الآتي:

أكد تحالف القوى الفلسطينية في لبنان خلال اجتماع له أمس، في لبنان، ان المحافظة على مؤسسات منظمة التحرير وخصوصاً المجلس الوطني واجب وطني يجب الحرص عليه، ولا يحق لأحد أن يسعى إلى إضعافه أو إبقائه في دائرة التهميش والتفرد بحيث يفقد محتواه الوطني، لأن منظمة التحرير الفلسطينية ملكٌ للشعب الفلسطيني كله فلا يحق لأحدٍ كائناً من كان أن يحتكرها أو يستأثر بها ضمن توجهات ضيقة خاصّة، فهذا يفقدها خاصّيتها الوطنية العامة، وكونها الراعية لجميع شرائح الشعب، والضامنة لحقوقه.

وطالب بضرورة تأجيل جلسة المجلس الوطني المزمع عقده يوم الإثنين في رام الله، والإلتزام باتفاقيات القاهرة، وبمقررات بيروت 2017 التي أكدت وبالإجماع على ضرورة تمثيل الكل الوطني في هذا المجلس، وأن يُعقد في مكانٍ يمكّن الجميع من الحضور وألا يكون تحت حراب الاحتلال، وإن أية قرارات ستصدر عن هذا المجلس في حال انعقاده تعتبر فاقدة للشرعية.

ودعا في هذا السياق إلى ضرورة اتخاذ خطوات جدّية مسؤولة تحقق الوحدة، وتكرّس الثوابت، وتدعم مسيرات العودة، وليس القيام بخطوات انفرادية تكرّس الانقسام وتبدّد جهود شعبنا في مواجهة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية كمشروع (صفقة القرن(.