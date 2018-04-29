القيادي البطش يستنكر تصريحات مفبركة ومزورة نسبت له

استنكر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، التصريحات المفبركة التي انتشرت على عدد من المواقع الإخبارية، معتبراً أنها جاءت نسبة له وفق "من صاغها".

وشدد القيادي البطش على أنه لم يصدر على لسانه أي تصريح حول موضوع ما نتج عن مؤتمر الداخلية بالأمس.

وأكد البطش موقف حركة الجهاد الذي صدر والذي مفاده نفي انتماء أحمد فوزي صوافطة لحركة الجهاد الإسلامي، رداً على ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة الوفاق.

وطالب القيادي البطش الجميع باحترام التقاليد الوطنية المحترمة في إدارة الأزمات، وعدم رمي الداء وإلقاء مصائب الاخرين على كاهل شخصه أو على كاهل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، التي تشكل وما زالت الرهان على حماية خيار المقاومة واستعادة الوحدة الوطنية.

ونفى مصدر مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية ما ورد في بيان الناطق باسم الحكومة بشأن انتماء احمد فوزي صوافطة لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين.

وقال المصدر إن حركة الجهاد إذ تعبر عن عميق اعتزازها بعائلة صوافطة المجاهدة، وما قدمه أبناؤها من تضحيات، فإن الحركة تؤكد أن صلة أحمد فوزي صوافطة قد انتهت بعد فصله من الحركة في العام 2007 أثناء وجوده في السجن. "باعتباره مفصول من الحركة منذ العام 2007".