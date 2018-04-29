نادي الأسير: الاحتلال يواصل عزل الأسير عز الدين حمامرة

قال نادي الأسير، اليوم الأحد، إن إدارة معتقل "مجدو" أبلغت الأسير عز الدين حمامرة من بيت لحم بتمديد عزله حتى تاريخ 27 أيار 2018.

وقال الأسير حمامرة لمحامي نادي الأسير الذي تمكن من زيارته "إن إدارة معتقلات الاحتلال تحتجزه في ظروف قاسية، كما أبقته دون حذاء منذ أن نقلته من معتقل "ريمون"، حيث فقد جميع مقتنياته خلال عملية نقله".

وأشار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال نقلته بداية إلى معتقل "هداريم"، واحتجزته في الزنازين، ثم نقلته إلى معتقل "جلبوع"، وأخيرا إلى عزل معتقل "مجدو".

يذكر أن الأسير حمامرة محكوم بالسجن المؤبد تسع مرات، وهو معتقل منذ السادس من آذار عام 2004.