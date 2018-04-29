جريح بعملية طعن بالقدس وإصابة المنفذ

أصيب شخص بنيران شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الأحد، بزعم تنفيذ عملية طعن في المدينة المحتلة والتي أسفرت عن إصابة إسرائيلي بجراح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج.

ورجحت التحقيقات الأولية، أن خلفية الحادث جنائية وتندرج ضمن محاولات عصابات الجريمة تصفية الحاسبات فيما بينها، إذ نشب شجارا بين شخصين تخلله إطلاق نار وإصابة شخص بالرصاص.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن عملية طعن نفذت في المجمع التجاري "هدار" بالقدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة إسرائيلي بجراح خطيرة، فيما أقدمت قوات الاحتلال على إطلاق النيران على شاب زعمت أنه قام بتنفيذ عملية الطعن.

وأفادت أن قوات الشرطة أطلقت النيران على الشاب، بدعوى طعنه إسرائيليا عند مدخل أحد المجمعات التجارية في منطقة "تلبيوت" جنوب المدينة المحتلة.

وأعلنت نجمة داوود الحمراء أن إسرائيليا يبلغ (30 عاما) أصيب بجروح خطيرة جراء طعنه بالقرب من مدخل المجمع التجاري "هدار" في شارع "بيير كينج" في منطقة "تلبيوت".

إلى ذلك، استنفرت شرطة الاحتلال عناصرها للمكان وأقدمت على إغلاق موقع العملية، ونصب الحواجز وإجراء تفتيشات والتدقيق في هويات المارة من العرب

وتحقق الشرطة إذا ما كانت خلفية الحادث جنائية أو قومية، حيث أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن شهود عيان، إنهم "شاهدوا رجلا يركض وراء شخص آخر ويطلق النار عليه، حيث قامت مركبة بدهس الشخص الذي تعرض لإطلاق النيران".

وذكر الشهود، بأن الشرطي الذي تواجد بالمكان هو من أقدم على إطلاق النيران الذي الشخص الذي تنسب له شبهات تنفيذ عملية الطعن.