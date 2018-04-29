96 مهندساً داخل وخارج مقر الاونروا يشرعون بالإضراب المفتوح عن الطعام

في خطوة هي الأولى من نوعها أمام مؤسسة دولية بحجم "الاونروا" التي تدافع عن حقوق الانسان والكرامة ، شرع ظهر اليوم الأحد 96 مهندساً من مهندسي العقود في الإضراب المفتوح عن الطعام بعد المماطلة من قبل الاونروا والتلاعب في إيجاد حل لقضيتهم رغم الاعتصام داخل وخارج مقر الاونروا منذ 64 يوماً.

وأعلن مهندسو العقود إضرابهم عن الطعام خلال مؤتمر صحفي أمام مقر الأونروا بعد التلاعب من قبل إدارة الوكالة في إيجاد حل لقضيتهم رغم إنهاء عقودهم فجأة دون أي وجه حق رغم عمل العديد منهم اكثر من 7 سنوات .

العديد من الوساطات التي تدخلت لانتزاع أي قرار من قبل مدير الاونروا "ماتيوس شمالي" لإنهاء الاضراب ’ إلا أن المماطلة والتلاعب وكسب مزيداً من الوقت كان سيد الموقف دون مراعاة لترك العشرات من المهندسين داخل مقر الاونروا دون مغادرتها وتركهم لأسرهم وعائلاتهم .

وطالب المهندسون إيجاد حلول عاجلة في ظل تعقد الأمور السياسية في الساحة الفلسطينية ، وممارسة الاونروا لخطواتها التدريجية في تقليص الخدمات بالتدريج .

وناشد المهندسون الدكتور رامي الحمد لله رئيس الوزراء ورامي الحمد لله للتدخل لإنهاء قضيتهم , ومطالبة الجهات والمؤسسات الدولية لمتابعة إضرابهم ما قد يلحقه من اضرار صحية قد تودي بحياتهم