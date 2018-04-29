أنشيلوتي يرفض عرضا لتدريب المنتخب الإيطالي

رفض الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، عرضا تقدم به الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لشغل منصب مدرب المنتخب الوطني "الأتزوري"، الشاغر منذ نوفمبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية الأحد.

ويبحث الاتحاد الإيطالي عن مدرب خلفا لجانبييرو فنتورا، الذي أقيل بعد صدمة عدم تمكن "الأتزوري" المتوج باللقب العالمي 4 مرات، من بلوغ نهائيات مونديال روسيا 2018، والغياب عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ 60 عاما.

وكتبت صحيفتا "كورييري ديلو سبورت" و"غازيتا ديلو سبورت"، أن أنشيلوتي (58 عاما) الذي أقيل من تدريب بايرن ميونيخ الألماني في سبتمبر، اتصل بالاتحاد الإيطالي السبت وأبلغه قراره رفض عرض تدريب المنتخب.

وكانت وسائل الإعلام أفادت، في وقت سابق هذا الأسبوع، بأن اجتماعا عقد الاثنين في أحد فنادق روما بين أنشيلوتي والمفوض العام للاتحاد الإيطالي روبرتو فابريتشيني ومساعده المدافع الدولي ولاعب ميلان السابق أليساندرو كوستاكورتا، المسؤول عن ملف تعيين مدرب جديد للمنتخب.

وأكدت المصادر نفسها أن أنشيلوتي كان قريبا من قبول العرض.

ولا يزال الاتحاد يبحث عن بديل لفنتورا، الذي أقيل بعد الفشل في تخطي عقبة المنتخب السويدي في الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 التي تقام بين 14 يونيو و15 يوليو.

وفي الأشهر الماضية، ترددت أسماء عدة لخلافة فنتورا، أبرزها روبرتو مانشيني (زينيت سان بطرسبورغ الروسي) وأنطونيو كونتي (تشلسي) وكلاوديو رانييري (نانت الفرنسي)، إضافة إلى اللاعب السابق لويجي دي بياجيو (46 عاما) الذي يتولى حاليا مهام المدرب المؤقت للمنتخب.