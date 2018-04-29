وزارة الرياضة في غزة: 30 رياضياً اصابهم رصاص الاحتلال

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن 30 رياضياً أصيبوا برصاص الاحتلال خلال مسيرة العودة، منذ نهاية الشهر الماضي.

وقال أحمد محيسن، وكيل الوزارة، خلال مؤتمر صحفي بغزة، إن "جيش الاحتلال أصاب 30 شخصاً من الحركة الرياضية خلال خلال مسيرات العودة وكسر الحصار".

وأشار إلى وقوع عدة إصابات خطيرة في الرأس من بينها إصابة اللاعب أحمد العايدي، من ناشئي الكرة الطائرة بنادي اتحاد الزوايدة؛ الذي لا يزال في العناية المركّزة.

وتابع: "أيضاً هناك حالات بتر في الأطراف السفلية كما حدث مع اللاعب علاء الدالي، الذي كان يستعد لخوض البطولة الآسيوية ممثلاً لفلسطين".

وأوضح أن الشاب محمد عبيد، لاعب كرة القدم في نادي "الصلاح" بمدينة خانيونس، جنوبي القطاع، أصيب برصاصة اخترقت كلتا قدميه، ما أدى لإصابة بليغة في الركبة.

وطالب محيسن المجتمع الدولي ومنظّمات حقوق الإنسان بـ"الوقوف عند مسؤولياتهم وحماية الشباب والأطفال والنساء".