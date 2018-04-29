الزهار: غير ملتزمون بقرارات الوطني ويحق لنا محاكمة المشاركين

أما القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. محمود الزهار، فأكد أن القرارات التي ستصدر عن المجلس الوطني المقرر عقده غداً غير ملزمة لشعبنا، محملاً المشاركين من ضياع حقوق شعبنا.

وقال الزهار خلال كلمته في المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني، بمشاركة قادة فصائل وشخصيات مجتمعية من الداخل والخارج " لنا الحق في رفع قضايا في المحاكم الدولية لمحاكمة المشاركين في المجلس الوطني الذي سيقرر نيابةً عن الشعب الفلسطيني .

وحمل الزهار من تكريس الانحراف في السلوك الوطني وخاصة في ظل غياب التمثيل الفلسطيني في الداخل الخارج .

واعتبر الزهار ان لا شرعية لمجلس وطني دون تمثيل اغلبية الشعب الفلسطيني، وانه لا شرعية لمجلس يرتكب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني تحت مسمى العقوبات ، مؤكداً انه "لا شرعية لمجلس من لا شرعية له .

ويشار الى ان المؤتمر الشعبي الوطني يعقد للتعبير عن رفض المشاركين فيه لعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني في رام الله غداً دون توافق فلسطيني وتغييب لفصائل العمل الوطني.