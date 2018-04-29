القيادي حبيب: عقد الوطني تعزيز للانقسام ودليل على التفرد في القرار

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، أن الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إلى قيادة فلسطينية تشرع إلى وحدة البيت الفلسطيني وفقاً للاتفاقيات السابقة منذ عام 2005 مروراً باتفاق القاهرة 2011 ومخرجات بيروت 2017.

وقال حبيب خلال كلمته في المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني الذي عقد في مركز رشاد الشوا في مدينة غزة، بمشاركة قادة فصائل وشخصيات مجتمعية من الداخل والخارج اليوم الأحد: "فلسطين هي للفلسطينيين جميعا لا أحد ينصب نفسه وصيا على الشعب الفلسطيني فسياسة التفرد كان لها أثر كبيرٌ في تدمير القضية الفلسطيني واعطاء فرصة للاحتلال ليعمق الانقسام وليعيث في قضيتنا فساداً كبيراً".

وأضاف: "نمر كشعب فلسطيني في منعطف بغاية الخطورة يستوجب منا جميعا أن نتكاتف وأن نكون على قلب رجل واحد يد بيد وكتف بكتف هذا المفترض ولكن من يغرد خارج السياق فهو يعمل إلى شق الصف وتعميق الانقسام البغيض الذي استغله أعدانا أبشع استغلال ضد شعبنا".

وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي موقفها واضح من سياسية التفرد والاقصاء وفرض ما يريده طرف من الشعب الفلسطيني على الكل الفلسطيني بأن شعبنا عظيم ومرابط ومناضل ويعي ما يمكن أن يمرر عليه مثل هذه الأمور، داعياً إلى ترتيب البيت الفلسطيني.

وأضاف: "عندما نرتب البيت الفلسطيني يُعقد المجلس الوطني التوحيدي الذي يعبر عن الكل الفلسطيني وعن كل قواه الفاعلة لشعبنا حينها نستطيع أن نوحد شعبنا وأن نقف صفا واحدا في مواجهة العدو وهذا العدو الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويعمل على فرض وقائع على حساب الحق الفلسطيني".