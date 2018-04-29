مبادرة تمريضية متخصصة بغيارات جروح المصابين

أثنى بسام مسلم مدير دائرة التمريض بوزارة الصحة بغزة على المبادرة التمريضية التي ولدت من رحم فعاليات مسيرة العودة الكبرى والتي خلفت مئات المصابين وعشرات من حالات البتر.

وأوضح مسلم بأن هذه المبادرة جاءت لمتابعة جروح المصابين المنومين داخل المستشفيات واجراء عمليات الغيار لها بمهارة عالية لتعجل من شفائها.

ونوه، إلى الدعم النفسي للمصاب وذويه مما تسهم في فترة مكوث الجريح في المستشفيات وبالتالي عدم اشغال الأسرة.

وتجدر الاشارة إلى أن مستشفى الإندونيسي هو المستشفى الوحيد الذى أسس أول فريق تمريضي متخصص بغيارات الجروح للمصابين المنومين خلال فعاليات مسيرة العودة الكبرى .

من ناحيته، أوضح الحكيم عصام نبهان مشرف التمريض، أن هذه التجربة جاءت بعد وصول أعداد كبيرة من المصابين خلال الأحداث، وتحتاج إلى تنظيفات مستمرة للجروح بعد إجراء العمليات الجراحية وذلك بشكل مستمر تجنباً للالتهابات وحفاظاً على حياة المصاب.

وتمنى نبهان، أن تعمم هذه التجربة على باقي المستشفيات لإغاثة الجرحى والاسراع في شفائهم.