حماس تؤكد عدم التزامها بقرارات الوطني والجهاد تطالب ببيت توحيدي

انطلقت صباح اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني، بمشاركة قادة فصائل وشخصيات مجتمعية من الداخل والخارج.

ويستمر المؤتمر ليوم واحد، حيث يشارك فيه كل المكونات المختلفة من المجتمع الفلسطيني من فصائل ومؤسسات مجتمع مدني وأعضاء بالمجلس الوطني ونواب بالمجلس التشريعي، ونقابات ومخاتير، ووجهاء وعلماء، وممثلون عن الشباب، والاتحادات النسائية، وأساتذة الجامعات والعمال والأندية الرياضية، بالإضافة إلى كلمات مسجلة لشخصيات فلسطينية من الخارج وكلمة من القدس.





المجلس التشريعي

وقد أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر، في كلمة له، قرار عقد المجلس الوطني في رام الله خارج عن الاجماع الوطني، واصفاً جلسة المجلس الوطني غير قانونية وغير ملزمة لشعبنا الفلسطيني.

وطالب بحر، بملاحقة السلطة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس قضائياً أنهم تسببوا بتعميق الانقسام.

المسجد الأقصى المبارك

من جهته دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، الفصائل الفلسطينية إلى وحدة الصف والهدف في مواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية واعتبار أن فلسطين فوق الأحزاب والمصالح الشخصية.

وقال صبري خلال كلمة له عبر الهاتف في المؤتمر الشعبي الوطني الفلسطيني المنعقد في غزة: "علينا دائماً ان نصل إلى موقف واحد وان نسعى لتوحيد مختلف وجهات النظر كي نتفق على الأسس العامة التي تجمعنا"، داعياً إلى ترك الخلافات جانباً.

وأضاف: "لا يجوز أن يكون الاختلاف في الرأي ووجهات النظر سببا في الاختلاف والتفرقة والانقسام وعلينا ان نحترم الرأي الأخر".

الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات

ومن جانبه قال عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات الأب مانويل مسلم:إن المجلس الوطني الفلسطيني المقرر عقده في رام الله غداً لا يمثل الشعب الفلسطيني ، رفضاً عقده دون توافق وطني .

وقال مسلم انه لا يحق للمجلس الوطني ان يأخذ قرارات مصيرية لأنه لا يمثل الشعب الفلسطيني.





حركة حماس

من ناحيته، أكد القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، أن المؤتمر الوطني الشعبي المنعقد حالياً ليس بديلاً عن "م ت ف"، رافضاً جلسة المجلس الوطني التي ستنعقد غداً في رام الله.

واعتبر البردويل، أن المجلس الذي سينعقد في رام الله، لا يمثل بأي حال من حال الشعب الفلسطيني على كافة المستويات لا قانونياً ولا وطنياً، مؤكداً أن جلسة الوطني ليست وطنية هي تمهيد لجرائم سترتكب بحق الشعب الفلسطيني وهي تمهيد لصفقة القرن.

وأكد على أن حركته مع إعادة "م.ت.ف" على أسس ديمقراطية وما يحفظ التمثيل لجميع فئات شعبنا وقواه الحية وعلى أساس البرنامج الوطني يستعيد الحقوق الفلسطينية كاملة.

وجدد البردويل مطالبته لـ"م.ت.ف، بمراجعة كل حسابها واتفاقياتها التي تنازلت فيها عن 78% من أراضي فلسطين وأساءت لكل نضالات الشعب الفلسطيني، من خلال التنسيق الأمني.





الجهاد الإسلامي

بدوره، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر حبيب، أن الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إلى قيادة فلسطينية تشرع إلى وحدة البيت الفلسطيني وفقاً للاتفاقيات السابقة منذ عام 2005 مروراً باتفاق القاهرة 2011 ومخرجات بيروت 2017.

وقال حبيب في كلمة له في المؤتمر: "فلسطين هي للفلسطينيين جميعا لا أحد ينصب نفسه وصيا على الشعب الفلسطيني فسياسة التفرد كان لها أثر كبيرٌ في تدمير القضية الفلسطيني واعطاء فرصة للاحتلال ليعمق الانقسام وليعيث في قضيتنا فساداً كبيراً".

وأضاف: "نمر كشعب فلسطيني في منعطف بغاية الخطورة يستوجب منا جميعا أن نتكاتف وأن نكون على قلب رجل واحد يد بيد وكتف بكتف هذا المفترض ولكن من يغرد خارج السياق فهو يعمل إلى شق الصف وتعميق الانقسام البغيض الذي استغله أعدانا أبشع استغلال ضد شعبنا".

وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي موقفها واضح من سياسية التفرد والاقصاء وفرض ما يريده طرف من الشعب الفلسطيني على الكل الفلسطيني بأن شعبنا عظيم ومرابط ومناضل ويعي ما يمكن أن يمرر عليه مثل هذه الأمور، داعياً إلى ترتيب البيت الفلسطيني.

وأضاف: "عندما نرتب البيت الفلسطيني يُعقد المجلس الوطني التوحيدي الذي يعبر عن الكل الفلسطيني وعن كل قواه الفاعلة لشعبنا حينها نستطيع أن نوحد شعبنا وأن نقف صفا واحدا في مواجهة العدو وهذا العدو الصهيوني الذي يستهدفنا جميعا ويعمل على فرض وقائع على حساب الحق الفلسطيني".



القيادي الدكتور محمود الزهار

أما القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. محمود الزهار، فأكد أن القرارات التي ستصدر عن المجلس الوطني المقرر عقده غداً غير ملزمة لشعبنا ، محملاً المشاركين من ضياع حقوق شعبنا .

وقال الزهار" لنا الحق في رفع قضايا في المحاكم الدولية لمحاكمة المشاركين في المجلس الوطني الذي سيقرر نيابةً عن الشعب الفلسطيني .

وحمل الزهار من تكريس الانحراف في السلوك الوطني وخاصة في ظل غياب التمثيل الفلسطيني في الداخل الخارج .

واعتبر الزهار ان لا شرعية لمجلس وطني دون تمثيل اغلبية الشعب الفلسطيني، وانه لا شرعية لمجلس يرتكب الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني تحت مسمى العقوبات ، مؤكداً انه "لا شرعية لمجلس من لا شرعية له .

حركة المجاهدين

فيما أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المجاهدين نائل ابو عودة، أن اصرار رئيس السلطة على عقد المجلس الوطني تحت حراب الاحتلال بصيغته وهيئته الحالية يعتبر استمرار في سياسة التفرد في القرار السياسي الفلسطيني وتصعيد خطير في سياسة القفز على الحبال التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وهو تجاوز لكل الخطوط الحمراء.

وقال أبو عودة: "نرفض كل مسمى للمجلس الوطني لان المجلس لا يمثل الا مقاطعة رام الله ولا نعتبر ذلك مجلس للشعب الفلسطيني لأنه لا يشمل الشتات والخارج".

وأضاف: إن توقيت هذه الجلسة في ظل هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها شعبنا جاءت لتحاكي مؤامرة صفقة الشيطان واجهاض مسيرة العودة الكبرى التي اعادت قضية فلسطين الى الصدارة من جديد.يتبع،