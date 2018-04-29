الرابطة الاسلامية تحيي ذكري يوم الاسير بالجامعة الاسلامية بغزة

أحيت الرابطة الاسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي أمس السبت، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني على أرض الجامعة الاسلامية في غزة بعنوان "أسرانا أيقونة عودتنا".

وحضر المهرجان الحاشد الاستاذ منذر عزام الموجه العام للرابطة الاسلامية والاستاذ خليل منصور المنسق العام للطالبات والاستاذ وائل كراز مسؤول ملف الطلاب والاسير المحرر رامز الحلبي والأخت شيماء فتيحة مسؤولة ملف الطالبات بمحافظة غزة وثلة من الهيئة الادارية للرابطة الاسلامية وحشد من الطالبات.

وفي كلمة للأسير المحرر رامز الحلبي قال فيها عن الأسري "بأنهم ايقونات الصبر وعلامات فارقة في تاريخ الأمة الاسلامية والله يعلم أنهم الأسود ولكنهم مساجين مقيدين".

وأشار الى أن هناك جمع من أبطال سرايا القدس دخلوا سجون الاحتلال والذين تركوا امالهم واحلامهم وباعوا راحتهم واشتروا رضا الله سبحانه وتعالي.

وأكد الحلبي على أن قضية الأسرى لا يجب الاستهانة بها فهي عنوان القضية الفلسطينية وأن الأسرى ضحوا بحياتهم وأبنائهم وأموالهم وحريتهم في سبيل هذه الأرض المقدسة.

هذا وتخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والمسرح الهادف والعرض الفني، حيث تم تكريم الحاجة أم ابراهيم بارود أم الاسير المحرر ابراهيم بارود والاسيرة المحررة أم محمود الزق والاستاذ خليل منصور الموجه العام للطالبات.





