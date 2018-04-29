بومبيو حمل رسالة قوية إلى السعودية بشأن حصار قطر تعرف عليها؟

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو حمل رسالة إلى السعودية تطالبها بإنهاء الحصار الذي تفرضه بمعية الإمارات والبحرين ومصر على قطر منذ مطلع يونيو/حزيران الماضي.

وأضافت الصحيفة نقلا عن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية أن بومبيو أبلغ الرسالة إلى نظيره السعودي عادل الجبير خلال لقائهما أمس السبت في الرياض.

وتابعت أنه حمل نفس الرسالة إلى ولي العهد محمد بن سلمان في اللقاء الذي يفترض أنه جرى بينهما الليلة الماضية، وسيحملها أيضا إلى الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سيلتقيه اليوم الأحد.

ووصفت نيويورك تايمز الرسالة التي حملها الوزير الأميركي للسعودية في إطار أول جولة خارجية له منذ مصادقة الكونغرس على تعيينه وزيرا للخارجية بالبسيطة والواضحة، وأكدت أن بومبيو -مدير الاستخبارات السابق المحسوب على من يسمون جناح الصقور في إدارة الرئيس دونالد ترمب- حمل رسالة مفادها "كفى كفى" للحصار على قطر.

وقالت إنه بينما تفكر السعودية في شق خندق مائي يفصلها عن قطر ودفن النفايات النووية بالقرب منها، فإن مايك بومبيو يختار السعودية كأول دولة يحل بها بعد تعيينه، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قدم دعما قويا لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائهما في البيت الأبيض في وقت سابق من الشهر الجاري.

وبعد السعودية، يزور بومبيو "إسرائيل" والأردن، ويفترض أن تركز زيارة وزير الخارجية في مباحثاته بتلك الدول على خطط الرئيس الأميركي بشأن اتفاق النووي مع إيران.

وأعلن بومبيو يوم الجمعة أن ترمب لم يتخذ بعد قرارا بشأن الانسحاب من اتفاق النووي مع إيران من عدمه