قوات الاحتلال تعتقل 16 فلسطينياً في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الجلزون شمال رام الله واعتقلت كلا من: محمد نضال الحطاب (17 عاما)، ومعاذ سفيان الرمحي (17 عاما)، وأيهم محمود نخلة (17 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من عائلة الزير في قرية حرملة شرق بيت لحم وهم: صلاح، أحمد، منير، وحمزة الزير، وسلّمت آخرين بلاغاتٍ لمراجعة مخابراتها.

وعاثت قوات الاحتلال خرابا واسعا في منازل المعتقلين قبل نقلهم إلى جهات مجهولة.