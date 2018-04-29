اجواء صافية والحرارة أعلى من المعدل العام

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الاحد، صافياً بوجه عام وحارا نسبيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتكون الأجواء هذه الليلة، صافية ودافئة في معظم المناطق، وتكون والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واشارت الى ان الجو يكون يوم غد الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف حاراً نسبياً الى حار وجافاً، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الثلاثاء المقبل غائماً جزئياً الى غائم حاراً وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات الحرارة مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

اما يوم الاربعاء المقبل فيكون الجو غائماً جزئياً وحاراً وجافاً، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4-5 درجات الحرارة مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.