جيش الاحتلال يخطف مواطنة لبنانية وينقلها للداخل المحتل

قالت مصادر في الجيش والأمن العام اللبناني اليوم السبت، إن قوة من جيش الاحتلال خطفت مواطنة لبنانية من محيط بلدة شبعا في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.

وقالت المصادر لوكالة أنباء "شينخوا" إن المواطنة اللبنانية نهاد دلي (57 عاما) كانت تقوم بجمع نباتات برية من المرتفعات الغربية لجبل الشيخ إلى الشرق من بلدتها شبعا، حيث أقدمت عناصر كمين إسرائيلي شمال الخط الحدودي في محور مزارع شبعا على "خطفها" ونقلها إلى مركزها في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وأضافت المصادر أن الجيش اللبناني تقدم باحتجاج على الخرق الاسرائيلي لدى قوات الأمم المتحدة العاملة بجنوب لبنان "يونيفيل" مطالباً بإعادة المواطنة المخطوفة.

وقالت المصادر ان اليونيفيل أجرت اتصالات عدة مع القيادة الاسرائيلية والتي اعترفت بعملية خطف المواطنة ووعدت باطلاق سراحها غدا بعد الانتهاء من التحقيق معها.

وفي سياق منفصل ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الرسمية ان دورية من الجيش الاسرائيلي أطلقت 7 رصاصات باتجاه أحد الرعاة لدى قيامه برعي قطيعه من الماشية في محور الشحل غربي بلدة شبعا.

وأضافت الوكالة ان الراعي تمكن من الفرار وأن الاجهزة الامنية اللبنانية تتابع الحادثة بالتنسيق مع اليونيفيل.