برشلونة يحسم موقفه من إمكانية بيع مدافعه

حسمت إدارة برشلونة الإسباني موقفها من إمكانية بيع مدافعها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإنه على الرغم من عدم مشاركة الظهير الأيسر لوكاس ديني أساسيا بانتظام مع برشلونة، لوجود جوردي ألبا، فإن إدارة النادي لا تخطط للاستغناء عن الفرنسي هذا الصيف.

وكانت تقارير ربطت الظهير الأيسر بالرحيل عن البلوغرانا هذا الصيف، حيث قيل إن عدة أندية أوروبية كبيرة مهتمة به مثل يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن "إدارة النادي الكاتالوني قررت عدم بيع ديني لأسباب استراتيجية، حيث لن يتم التخلي عنه إلا عندما يتم أولا تصعيد الظهير الأيسر الشاب خوان ميراندا (18 عاما) للفريق الأول على ملعب كامب نو".

من ناحية أخرى أشارت الصحيفة إلى أن "إدارة برشلونة لا تنوي أيضا الاستغناء عن خدمات الحارس الهولندي ياسبر سيليسن وترى أن له مكانا في خطط المدرب إرنستو فالفيردي الموسم المقبل".