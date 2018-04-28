بري: "إسرائيل"​ تبيت عدواناً للبنان وندعو لرفع درجة الانتباه

قال رئيس ​مجلس النواب​ ​اللبناني نبيه بري​ إننا المرشحون على لوائح الأمل والوفاء نؤكد أننا لن ندفن رؤوسنا في الرمل لتمرير أي مشروع يتصل بالتوطين​ مقابل كل دولارات الأرض، وسنبقى ندعم ​حق العودة​ للسوريين والفلسطينيين، مؤكداً رفضه لأي شروط تضعها المؤتمرات لمنح أي مساعدات.

وفي كلمة له خلال المهرجان الانتخابي الذي أقامته حركة أمل، اليوم السبت، في ساحة القسم في صور في جنوب لبنان، حذّر بري من أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يبيت عدوانا للبنان وهي أعدت كرة نار ومنظومات حربية لهذه الغاية، داعياً لرفع درجة الانتباه على الصعيد الوطني.

وشدد بري على أن " الثلاثي الماسي المتمثل بجيشنا وشعبنا ومقاومتنا سيتمكنون من رد أي عدوان ونجدد أن تشمل مسؤولية الدفاع عن حدودنا ومجالنا الجوي بالسعي إلى الحصول على منظمات دفاع جوي".

ودعا الى "اتخاذ كل الخطوات لتشكيل رأي عام دولي يعمل على تحرير مواردنا ورفض أي تواطئ داخلي لتأخير ذلك".