زيدان يريح ثلاثة لاعبين لمباراة ليغانيس من أجل بايرن ميونخ

قرر المدير الفني الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان، إراحة الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي رافايل فاران وسيرخيو راموس، في مباراة السبت ضد ليغانيس بالمرحلة 35 من الدوري الإسباني، استعدادا للقاء إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقطع بطل الموسمين الماضيين شوطا مهما نحو نهائي دوري الأبطال، بفوزه ذهابا خارج ملعبه على بايرن ميونيخ الألماني 2-1، مبقيا على آماله بإنقاذ الموسم بعدما تنازل عن لقب الدوري المحلي وخرج مبكرا من مسابقة كأس إسبانيا.

واستدعى زيدان 18 لاعبا فقط لمباراة السبت ضد الجار المدريدي المتواضع ليغانيس، وغاب عن التشكيلة أيضا إيسكو وداني كارفاخال وناتشو للإصابة.

وضمن ريال مشاركته في دوري الأبطال الموسم المقبل كونه يحتل حاليا المركز الثالث، بفارق 12 نقطة عن ريال بيتيس الخامس، فيما يتصدر برشلونة الترتيب بفارق 11 نقطة عن ملاحقه أتلتيكو، وسيكون بحاجة إلى نقطة من مباراة الأحد ضد ديبورتيفو لا كورونيا ليصبح بطلا.

وقد يتوج الفريق الكتالوني باللقب قبل مباراته في ملعب لا كورونيا، وذلك في حال انتهاء مباراة أتلتيكو ومضيفه ديبورتيفو ألافيس بالتعادل، أو خسارة نادي العاصمة.