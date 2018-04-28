قيمة محمد صلاح تُساوي 74% من مجموع لاعبي ستوك سيتي

حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازات كبيرة في موسم 2017-2018 مع فريقه ليفربول الإنجليزي على الصعيدين المحلي والأوروبي، وساعدت هذه الإنجازات برفع قيمته في سوق كرة القدم بنسبة كبيرة، والتي جعلته من بين الأغلى في العالم.

والمثير أنه وقبل مواجهة ليفربول لفريق ستوك سيتي في الجولة الـ 36 من بطولة الدوري الإنجليزي يتضح أن سعر النجم المصري في السوق، بحسب موقع "تراسنفر ماركت" المختص، يُناهز حوالي 75% من مجموع سعر جميع لاعبي فريق سوك الأساسيين.

ويبلغ سعر محمد صلاح حالياً بحسب "تراسنفر ماركت" حوالي 80 مليون يورو، في وقت يُناهز سعر جميع لاعبي ستوك سيتي الأساسيين بحسب نفس الموقع حوالي 107 ملايين يورو، وهو الأمر الذي يعني أن صلاح يتفوق على حوالي 75% من مجموع أسعار المنافس بشكل كامل.

في المقابل تتحدث الصحف البريطانية مؤخراً عن أن سعر النجم المصري محمد صلاح سيرتفع كثيراً في سوق الانتقالات الصيفية وقد يتخطى حاجز الـ 100 مليون يورو، وذلك في حال تابع اللاعب الأداء الباهر حتى نهاية موسم 2017-2018، هذا بالإضافة لمحاولة أكثر من ناد خطف صلاح، ولعل الأبرز هو فريق ريال مدريد الإسباني.

ويُضاف إلى ذلك أن قيمة محمد صلاح السوقية هي أربعة أضعاف أكثر من أغلى لاعب في فريق ستوك سيتي، إذ أن قيمة السويسري شكوردان شاكيري تبلغ حوالي 18 مليون يورو حالياً وهي أقل بحوالي أربعة أضعاف من قيمة محمد صلاح (80 مليون يورو).