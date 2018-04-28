السيسي يتعهد بانهاء المهمة في سيناء بأسرع وقت

تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بإنهاء العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش بالتعاون مع الشرطة في سيناء منذ فبراير الماضي "في أسرع وقت ممكن".

وذكر السيسي في لقاء نظمه الجيش المصري وبثه التلفزيون الرسمي، موجها حديثه إلى أهالي سيناء أنه يتم تنفيذ خطة تنمية في سيناء تنتهي بحلول 2022.

وقال إنه بالموازاة مع ذلك يستمر "الجهد الذي يقوم به الجيش والشرطة بالتعاون معكم".

وأضاف "سننهي المهمة في أسرع وقت ممكن"، وفق ما نقلت فرانس برس.

ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الإرهاب بدأها في التاسع من فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من مئة من المتشددين ونحو 30 جنديا، بحسب إحصاءات الجيش.

وحرص السيسي على توجيه حديثه لسكان سيناء قائلا إن "كل المصريين يعرفون أن أشقاءهم المصريين في سيناء لا يتحملون مسؤولية بعض أهل الشر" في إشارة إلى الإرهابيين.

وقال الرئيس المصري "أوجه الشكر لكل مصري شريف في سيناء (..) الفترة صعبة وقاسية ولكن لو لم نقم بهذه الإجراءات، فإن سيناء ستضيع منا".