الاحتلال يخطر بالاستيلاء على عشرات الدونمات جنوب بيت لحم

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بوضع اليد على مساحات شاسعة من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، بأن سلطات الاحتلال أخطرت بوضع اليد على 42 دونما لأغراض أمنية، تعود لعائلتي صلاح وصبيح، مشيرا إلى أن هذا الاجراء تزامن مع قيام موظفين مما يسمى "الإدارة المدنية" بعملية مسح الأراضي في منطقة "أم ركبة"، بزعم إقامة دوار ضخم وشق طريق تجاه برك سليمان.

وأضاف صلاح ان الاحتلال صعد في الآونة الأخيرة من اجراءاته التعسفية بحق منطقة "أم ركبة" وخربة عليا، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين لتوسيعات استيطانية.

كما أخطر الاحتلال بهدم سور استنادي يحيط بمنزل المواطن راتب عمران صلاح، في منطقة خربة عليا.