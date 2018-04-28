جيش الاحتلال: نستعد لـ15 مايو وردّنا سيكون في عمق غزة

قالت مصادر عسكرية في قيادة جيش الاحتلال، اليوم السبت، إن الغارات الجوية التي طالت ميناء غزة وأحد المواقع في دير البلح تهدف لإيصال رسال للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وحسب ما نشرته القناة العبرية الثانية، فإن الرسالة تفيد بأن "أي نشاط يحمل في طياته العنف سوف نرد عليه في عمق قطاع غزة، جميع الوسائل بأيدينا".

وأضافت المصادر: "بعد مرور خمسة أيام من أيام الجمعة في المسيرة الكبرى فقد لاحظنا ازدياد وتيرة العنف، ولكننا لا نستخدم القوة المفرطة"، مشيراً إلى أن المشاركين في المسيرة يكتسبون الشجاعة من جمعة لأخرى.

وتابع: "كلما ازداد العنف في مسيرات أيام الجمعة سنقابله بالرد في عمق القطاع، ونحن نستعد لـ(15 مايو) فهذا اليوم سيكون له مغزى كبير، كما يصادف أنه أول أيام رمضان، ويصادف مناسبة يوم النكبة ونقل السفارة الأمريكية للقدس".

وحسب المصادر العسكرية، فهذا اليوم يحمل في طياته طاقة ستنعكس سلباً على "إسرائيل" إضافة لتصريحات إسماعيل هنية بأن الفلسطينيين سيجتازون السياج الفاصل في 15 مايو لتنفيذ عمليات.

وقال: لدى الجيش معلومات تشير إلى أن اقتحام السياج الحدودي سيكون يوم 15 مايو بهدف تنفيذ عمليات، لذلك رسالتناً من الأن لحماس عبّرنا عنها في الغارتين الليلة الماضية عندما قصفنا القوة البحرية في ميناء غزة، وليعلموا بأنه لن يكون لديهم لا قوارب ولا بدل للغوص، فكل الوسائل الهجومية متاحه بأيدينا نحن فقط.