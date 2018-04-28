الشعبية: سنعمل بقوة لوقف الإجراءات العقابية ضد غزة

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم السبت، أنها ستعمل بقوة على وقف الإجراءات العقابية التي يتخذها الرئيس محمود عباس ضد قطاع غزة، معتبراً أن هذه الإجراءات لا تجوز لا وطنياً ولا إنسانياً.

كما شدد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول خلال مؤتمر صحفي للجبهة الشعبية للحديث عن نتائج مباحثاتها مع حركة فتح بالقاهرة، على أن الجبهة ستعمل على أن تمتد مسيرات العودة للضفة المحتلة والداخل والشتات

وأكد: "سنواصل مواجهة الاحتلال بكل الوسائل و #مسيرة_العودة_الكبرى إحداى هذه الوسائل وقلنا لحركة فتح أننا لن نشارك في دورة المجلس الوطني المقبلة".

وتابع: "يجب أن نعمل من المواقع المختلف حول كيفية توحيد طاقات الشعب الفلسطيني، والمصالحة هي المدخل لمعاجلة المشكلات وهي ضرورة تتطلب من الكل الوطني تحقيقها".

وحول عقد جلسة للوطني نهاية الشهر الحالي، اعتبر الغول، عقد المجلس الوطني برام الله نهاية الشهر سيوسع دائرة الانقسام ويضيف عنصراً جديداً للأزمات على الساحة الفلسطينية".

وقال الغول: "اتفقنا مع وفد فتح في القاهرة على مواجهة صفقة القرن مجتمعين وتطوير مسيرات العودة لتمتد للضفة والخارج وضرورة رفع الاجراءات العقابية على غزة وتنفيذ قرارات المجلس المركزي".

واعتبر الغول أن "الرئيس محمود عباس بإجراءاته العقابية على قطاع غزة يساعد بوعي أو بدون وعي في تنفيذ صفقة القرن".