الكويت توافق على منحة بـ15 مليون دولار للبنية التحتية بغزة

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور مفيد الحساينة عن موافقة الصندوق الكويتي للتنمية لعطاءات البنية التحتية المخصصة لمحافظتي غزة والمحافظة الوسطى والتي تم طرحها مؤخرا بقيمة 15 مليون دولار.

وشكر الوزير الحساينة، دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً على دعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية ومواصلة تقديم منح إعادة الإعمار من خلال الصندوق الكويتي .

ووجه الوزير الحساينة التحية والتقدير لمدير عمليات الصندوق الكويتي أ.مروان الغانم لجهوده المستمرة في مساعدة أبناء شعبنا وبذل جهود كبيرة من أجل انجاح هذه المنحة .

وقال الحساينة:"إن دولة الكويت من الدول السباقة في مشاريع اعادة اعمار غزة وهي من أكثر الدول التزاما في تنفيذ الوعود التي تقدمت بها الدول المانحة في مؤتمر القاهر عقب العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2014."

كما وجه الحساينة التحية لأبناء شعبنا في كل مكان مشيدا بالصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني في وجه الاحتلال.