الصحة تعاني عجزاً دوائياً الأكبر من 11 عاماً

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أنها تواجه عجزاً دوائياً هو الأكبر منذ 11 عاماً بعد نفاد كميات كبيرة من الأدوية والمستهلكات الطبية الأساسية.

ووفقاً لوزارة الصحة، فإن 50% من تلك الأدوية والمستهلكات نفدت من المستشفيات والمراكز الصحية لا سيما المتعلقة بالطوارئ.

وأرجعت الصحة ذلك، إلى الإصابات الكبيرة التي تخلفها قوات الاحتلال في صفوف المتظاهرين خلال مسيرة العودة الكبرى.

يذكر، أن مسيرات العودة الكبرى تتواصل للأسبوع الخامس على التوالي، حيث هاجمت قوات الاحتلال المواطنين السلميين فقتلت أكثر من 40 شهيداً وأصابت أكثر من 5000 جريح بإصابات متفاوتة.