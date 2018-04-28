مصر ترد على دعوة ليبرمان اللاعب محمد صلاح للالتحاق بجيش الاحتلال

اعتبر نقيب المهن الرياضية المصرية تعليقا على دعوة وزير الحرب الإسرائيلي اللاعب المصري محمد صلاح للخدمة في جيش تل أبيب، أنه "لا يشرف صلاح والنقابة خدمته في جيش غاصب".

وقال نقيب المهن الرياضية المصرية فتحي محمد ندا، إن "نقابة المهن الرياضية المصرية، وابنها اللاعب محمد صلاح الذي يعتز ويفتخر بمصريته دائما ويقدم من أجلها الكثير، لا يشرفهما أن يكون صلاح واحدا من عناصر جيش اغتصب الأرض والمقدسات وسلب حقوق وحريات الإنسان الفلسطيني".

وفي تغريدة على حسابه في "تويتر" الثلاثاء الماضي، كتب وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان: "أنا أرغب في أن يوقع اللاعب المصري محمد صلاح للخدمة الدائمة في الجيش الإسرائيلي".