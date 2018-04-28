دون غزة ..قرابة 5000 يتقدمون لوظيفة التعليم بالضفة اليوم

أعلن وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم أن 49697 متقدم ومتقدمة من أصل 50431 تقدموا بطلبات للتوظيف؛ موزعين على 245 قاعة في مختلف مديريات التربية؛ يتقدمون اليوم لامتحان الوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا، للمنافسة على أقل من 1000 وظيفة في 60 تخصص مختلف؛ والتي أعلنت عنها الوزارة هذا العام.

ولفت الوزير، في بيان صحفي، إلى أن نسبة الإناث من المتقدمين لهذه الوظائف بلغت هذا العام 81.45%، وذلك بما يشير إلى اهتمام الإناث بهذه الوظائف أكثر من الذكور.

وأشار الوزير إلى زيادة عدد التخصصات المتاحة للمنافسة على هذه الوظائف لهذا العام مقارنة بالأعوام السابقة؛ بزيادة تصل إلى 27 تخصص منها 22 تخصص مهني وتقني، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تأتي ضمن حرص الوزارة على تعزيز الاهتمام بالتعليم المهني والتقني والانتقال الملحوظ نحو التركيز الفعلي على هذا القطاع؛ وما يشهده بفعل دمجه بالتعليم العام خلال العامين الماضين من إقبال متزايد على الصفوف المهنية، وإصرار الوزارة على بناء المزيد من المدارس المهنية.