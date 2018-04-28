بالأسماء..اليوم : فتح معبر رفح البري لثلاثة أيام في كلا الاتجاهين

من المقرر ان تفتح السلطات المصرية اليوم السبت ، معبر رفح البري في كلا الاتجاهين ولثلاثة أيام .

وكانت سفارة دولة فلسطين بالعاصمة المصرية القاهرة، أعلنت أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري ثلاثة أيام، بدءا من اليوم السبت حتى يوم الاثنين المقبل لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالشكر الجزيل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني، وللأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوان في تقديم كل المساعدة الممكنة، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازهار ولشعبها دوام الأمن والأمان.

ومن جانبها دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة المواطنين الواردة أسماؤهم في الكشف المرفق أدناه إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في صالة "أبو يوسف النجار" بخانيونس لترتيبهم في الحافلات وتوجههم نحو معبر رفح البري.

ونوّهت الوزارة إلى أن الكشف يتضمن المرجعين من الفتح السابق للمعبر والحافلات المتبقية من اليوم الثالث للفتح الأخير، بالإضافة إلى حافلة تقل حملة الجوازات المصرية.

فيما يلي الاسماء المقرر سفرهم اليوم :